Caso parcheggi, il marito della sindaca di Erice condannato per minacce e stalking

Minacce e stalking all’imprenditore Riccardo Agliano e alla moglie. Per Francesco Paolo Rallo, marito di Daniela Toscano, sindaco di Erice, arriva la sentenza del Tribunale di Trapani – giudice Roberta Nodari – per una vicenda che risale al 2019 relativa al “caso parcheggi di San Giuliano”. Sembra che Rallo avrebbe più volte intimidito la coppia Agliano, con frasi come “Te la faccio pagare” e lasciando un foglio con la scritta “Sbirro” e una croce disegnata sull’auto, cosichè la coppia, per timore della propria incolumità, furono costretti a cambiare abitudini di vita, evitando persino di accompagnare i figli a scuola. Mentre per Rallo è scattata la denuncia, per la sindaca Toscano l’inchiesta scaturita dalle rivelazione dell’imprenditore si è conclusa con un’archiviazione. Il processo quindi, si è concluso con la condanna per atti persecutori nei confronti di Rallo, confermando la gravità delle minacce subite dalle vittime e la necessità di un percorso di recupero per il reo necessario per beneficiare della sospensione condizionale della pena.