Ad Alcamo il Carnevale è in Piazza Ciullo con Shakalab, dj e maschere

Anche ad Alcamo si festeggia il Carnevale, domenica sera, in piazza Ciullo, con gli Shakalab, una delle band più amate del panorama reggae e hip hop italiano, che salirà sul palco per regalare al pubblico una serata originale e frizzante, a seguire DJ e vocalist. Sempre domenica, nel pomeriggio a partire dalle 17, in piazza Ciullo, tante attività rivolte ai più piccoli per trascorrere insieme momenti spensierati e festosi. “Insieme all’associazione Culturale Carnevale Alcamese – dichiara l’assessore alla cultura e allo spettacolo Donatella Bonanno – abbiamo organizzato una domenica in allegria per coinvolgere tutti, grandi e piccoli, stare insieme e divertirsi”. Gli Shakalab, un collettivo siciliano formato da 4 cantanti, nati dalla fusione di progetti solisti e di generi e stili diversi, veterani della scena reggae/hip hop, hanno valorizzato la nostra terra con la musica, ed oggi rappresentano uno dei gruppi più influenti e interessanti del panorama black italiano.