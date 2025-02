A Napola si festeggia il Carnevale con carri, giochi e musica

Anche Erice si appresta a festeggiare il Carnevale, per il terzo anno di fila, grazie alle iniziative messe in campo dal comitato della Sagra dell’uva. “Carnevale a Napola 2025” inizia il 28 febbraio con una serie di eventi: alla 15 la festa in maschera aperta a tutti i bambini presso il centro sociale polivalente “G. Cammarata”; alle 17.30 la sfilata del carro allegorico “A Città e Pulcenella” con il gruppo di ballo di Napola “Napulé” insieme agli studenti dell’Istituto Comprensivo “G. Pagoto” con il loro mini carro “W Napoli”; a seguire e per tutta la sera, musica e panini con salsiccia in piazza, giochi e tanto altro.