A Petrosino tutto pronto per il Carnevale 2025: presentati i 5 carri che sfileranno dal 1° marzo

L’Amministrazione comunale di Petrosino è lieta di annunciare il programma ufficiale del “Carnevale di Petrosino 2025”, presentato ieri in conferenza stampa. Un evento atteso da cittadini e visitatori che si preannuncia ricco di colori, musica e tradizione. Il Carnevale di Petrosino, con la sua vivace sfilata di carri allegorici, spettacoli musicali e momenti di intrattenimento per grandi e piccini, si svolgerà dal 1° al 4 marzo 2025, coinvolgendo il cuore del paese con un calendario di eventi imperdibili. Tra gli appuntamenti principali, le tradizionali sfilate di carri allegorici, il Carnevale dei Bambini, i DJ set in Piazza della Repubblica e il concerto degli Shakalab la sera del 3 marzo. Per tutta la durata del Carnevale, il pubblico potrà inoltre godere delle giostre del Luna Park e dei prodotti enogastronomici della Via del Gusto, disponibili dal pomeriggio fino a tarda serata in Viale Giacomo Licari e Piazza della Repubblica. “Il Carnevale di Petrosino è un appuntamento che unisce tradizione, divertimento e aggregazione. Siamo entusiasti di offrire un programma ricco di eventi per coinvolgere tutta la comunità e i visitatori“, ha dichiarato il sindaco Anastasi. “Invitiamo tutti a partecipare e a vivere insieme questa festa straordinaria”.

A coadiuvare l’Amministrazione comunale nella realizzazione del Carnevale, le associazioni culturali, Giovanni Falco, memoria storica del grande evento cittadino, che coordinerà il corteo e Angelo Rizzo delle Guardie Ambientali che con le proprie unità sosterranno il lavoro della Polizia Municipale durante i giorni della manifestazione; Vigili urbani locali che verranno supportati anche da 9 unità aggiuntive che arriveranno dal vicino Comune di Mazara grazie ad una convenzione che Petrosino ha stipulato con l’Ente mazarese guidato da Salvatore Quinci.

Per quanto riguarda i 5 carri allegorici, il Gruppo Musa con “Se ci credi volerai” portano per le vie principali della città un carro ispirato al cartone Pixel “Coco”, rappresentando i sogni di tutti i bambini e i ragazzi, in questo caso il sogno di diventare musicisti. I “Ragazzi di Petrosao” e “Trinacria” hanno preparato un carro ispirato dalle divinità greche, mentre le associazioni “Attaccaticci” con “La Rinascita” hanno realizzato “Coriandoli di emozioni“, un lavoro ispirato al film d’animazione “Inside out”. Per loro un’edizione speciale: una targa verrà dedicata a Nicola Abate, presidente degli Attaccaticci venuto a mancare prematuramente lo scorso anno ed una delle anime del Carnevale petrosileno. L’associazione “Bollicine & Follie” punta tutto su “Motocross – si ci acchiani t’addivetti” e un divertimento all’insegna della ‘massima velocità’ a due ruote; “I Mitici” infine, dedicano il loro carro al musical ‘Grease”, un cult fine anni ’70 con John Travolta e Olivia Newton-John.