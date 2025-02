Maltempo nel trapanese: previste altre 24 ore di pioggia

Anche per giovedì 27 febbraio la provincia di Trapani farà i conti con la pioggia e il maltempo. La Protezione Civile Regionale ha diffuso il consueto bollettino pomeridiano che prevede l’allerta gialla nel trapanese e nelle province di Palermo e Messina, lungo la fascia tirrenica. Allerta verde nel resto dell’isola. Da venerdì la situazione dovrebbe cominciare a migliorare.

Le precipitazioni saranno da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su tutta la Regione, con quantitativi cumulati deboli, fino a puntualmente moderati sulla Sicilia settentrionale. I venti saranno forti nord-occidentali, con raffiche di burrasca, in attenuazione pomeridiana. Agitato lo Stretto di Sicilia, con moto ondoso in attenuazione a partire da Ovest; molto mossi i restanti bacini centro-meridionali, con moto ondoso in attenuazione serale. Senza variazioni di rilievo le temperature.