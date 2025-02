Lavori terminati, riapre la tribuna dello Stadio “Lelio Catella” di Alcamo

La Commissione Pubblici Spettacoli ha dato esito favorevole per la riapertura della tribuna coperta dello Stadio “Lelio Catella” di Alcamo. Il sindaco Domenico Surdi e l’assessore alle politiche, attività ed edilizia sportiva Gaspare Benenati dichiarano: “Siamo molto soddisfatti, riapriamo al pubblico il ‘Catella’ per una capienza di 1850 posti, grazie al lavoro congiunto con la società sportiva F.C. Alcamo 1928, cui, nei mesi scorsi, abbiamo affidato la gestione ventennale dello stadio”.

Continua l’assessore “… grazie ai fondi comunali, sono stati completati sia i lavori per il collaudo statico della tribuna coperta, garantendo così la sicurezza della struttura che i lavori di ripristino dei bagni del pubblico, dietro le tribune; mentre grazie alla società F.C. Alcamo 1928 sono stati completati gli interventi di manutenzione della tribuna insieme ad altri interventi utili alla fruizione della struttura ed ancora, la società sta portando avanti, garantendo in ogni caso l’utilizzo della struttura per tutta la stagione, i lavori di riqualificazione dell’intero impianto comprensivo di un club tennis. Tutti questi lavori, che ancora non sono completati ma proseguiranno nei prossimi mesi, rientrano nel contratto di concessione fra il comune e la società sportiva”. Conclude l’assessore Benenati “… lo stadio Lelio Catella, grazie all’impegno dell’amministrazione congiuntamente a quello della società deve essere un punto di riferimento per lo sport locale e non solo, e un luogo di aggregazione per tutta la comunità”.