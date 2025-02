Il Trapani vince di misura sull’ostico campo del Messina

Nella 28ª giornata del Campionato di serie C il Trapani rende visita al Messina e si aggiudica il derby grazie al goal all’88, all’esordio in maglia granata, di Abel Stensrud. Primo sussulto al 15’, quando, sugli sviluppi di un angolo, l’insidioso tentativo di Silvestri viene “murato” da Petrucci. Per il Trapani colpo di testa in tuffo di Crimi ma niente di fatto. Gli ospiti si affidano alle ripartenze, una di queste termina con la girata aerea alta di Ciuferri. Al 23’, Garofalo si avventa su un pallone vagante in area e calcia di potenza, ma la sfera sfiora il palo. I giallorossi insistono e al 54’ Gyamfi si inserisce in area granata, concludendo a lato. Il Trapani risponde con una punizione velenosa di Ciuferri al 14’, su cui Krapikas esce in affanno, regalando un’occasione a Silvestri che viene murato a porta vuota.

Alla ripresa un cross dalla destra mette paura alla difesa giallorossa. Solo all’87’ un cross teso dalla destra crea una mischia in area: la palla schizza tra i piedi di Stensrud che, con freddezza, batte Krapikas e segna. Al 95’ azione surreale: il portiere del Messina Krapikas si lancia in avanti su un calcio d’angolo e segna con le mani, azione ovviamente fischiata dall’arbitro. Termina così con la vittoria del Trapani il match di serie C.