Trapani: intitolata allo sportivo Giovanni Calandro la piscina comunale

Presso la piscina comunale di via Tenente Alberti a Trapani, si è tenuta la cerimonia ufficiale di intitolazione della struttura alla memoria di Giovanni Calandro, storico uomo di sport apprezzato anche oltre i confini trapanesi e noto, tra le altre cose, per le sue traversate dal porto alla Colombaia. Presenti i familiari, il sindaco di Trapani con esponenti della Giunta, la delegata del CONI oltre ai rappresentanti della Prefettura, Questura, Carabinieri e della vicina parrocchia. Il gestore della struttura, ossia la Aquarius, ha inoltre provveduto a realizzare un percorso storico dedicato allo sport trapanese in generale, con una serie di pannelli espositivi riportanti svariati momenti che hanno caratterizzato la vita di centinaia di atleti e delle società cittadine.

«Superando anche vecchie contrapposizioni – che di fatto impedivano da sempre di intitolare numerosi impianti sportivi cittadini – insieme al plurale comitato insediato, abbiamo intitolato diverse strutture cittadine alla memoria di persone valorose, donne e uomini, che si sono spesi in maniera straordinaria per lo sviluppo dello sport a Trapani – ha dichiarato durante la cerimonia il sindaco Giacomo Tranchida – rendendo loro omaggio anche dopo molti anni dalla scomparsa. Grazie anche alla Aquarius, che peraltro si è aggiudicata la gestione di entrambe le piscine di Trapani come da recente avviso pubblico, continuerà il percorso di crescita del nuoto in città, con attività insieme alle scuole, iniziative sociali e apertura al territorio sempre più ampia di una delle strutture sportive più amate dai trapanesi».

Con l’occasione, è stato fatto il punto anche in merito ad altri impianti: dopo gli affidamenti del palazzetto dello sport alla Trapani Shark, della palestra del conservatorio alla Unbroken e di quella di via Convento S.F. di Paola alla Handball Erice, sono in corso di stesura le convenzioni per affidare le due piscine (coperta ed olimpionica) alla Aquarius, il campo di Fulgatore al Fulgatore ed il centro sportivo “Sorrentino” all’Accademia. Vanno avanti i lavori alla “Pinco” e la settimana prossima ruspe in azione anche al “Campo Coni” ed al campo “Aula” per lo Skate Park. Inoltre, è stata definita un’intesa con il Libero Consorzio per il recupero della “Cottone” e della “De Rosa”.