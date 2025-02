Mazara, entra in funzione la nuova rotatoria-isola spartitraffico tra via Marsala e la SS 115

È stata ufficialmente aperta pochi giorni fa al traffico veicolare la nuova rotatoria-isola spartitraffico realizzata dall’amministrazione comunale all’incrocio tra la via Marsala e la SS 115, nei pressi della ditta Ala e del distributore di carburante Q8. L’opera ha comportato anche l’eliminazione dell’impianto semaforico, con l’obiettivo di migliorare la sicurezza e la fluidità della circolazione in un punto nevralgico della viabilità cittadina e non solo.

L’assessore ai Lavori Pubblici Vito Torrente ha evidenziato l’importanza strategica dell’intervento: “L’intervento – sottolinea – ha lo scopo di regolare e rendere più sicuro e scorrevole il traffico veicolare in una zona che è di fatto l’arteria principale di collegamento tra Marsala e Mazara e di raccordo con l’autostrada, incidendo sulla velocità dei mezzi che viene in maniera naturale attenuata in prossimità della rotatoria e con l’eliminazione dell’impianto semaforico. Nella zona, insieme all’isola spartitraffico, abbiamo realizzato il nuovo manto stradale, una nuova segnaletica ed illuminazione. Presto – conclude Torrente – effettueremo altri interventi di mitigazione del traffico”. L’assessore Torrente dunque ha anche anticipato che a breve verranno avviati ulteriori interventi per la mitigazione del traffico in altre aree della città.

I lavori sono stati eseguiti dall’impresa Itaca Costruzioni di Marsala, selezionata attraverso la procedura MEPA (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione). L’azienda si è aggiudicata l’appalto offrendo un ribasso del 21,23% sull’importo a base d’asta di 44.866,43 euro. A questa somma si aggiungono circa 7mila euro per i costi del personale e 1.800 euro per gli oneri di sicurezza, per un investimento complessivo – comprensivo di progettazione e altre spese – pari a circa 76mila euro, finanziati con fondi di compensazione ambientale.

L’amministrazione comunale ha inoltre annunciato che a breve prenderanno il via i lavori per la realizzazione di un’altra rotatoria-isola spartitraffico in zona, che sorgerà sempre lungo via Marsala, all’intersezione con via Mongitore e via Martiri delle Foibe. La progettazione di quest’ultima opera è stata curata dall’ingegnere Davide Palmeri, e prossimamente verranno forniti ulteriori dettagli sul cronoprogramma degli interventi. Opere infrastrutturali con cui il Comune punta a rendere più sicura e scorrevole la viabilità, eliminando i punti critici e migliorando la qualità della rete stradale urbana. Sui social, però, non sono mancati i commenti polemici tra chi si lancia in invettive e citazioni di fantozziana memoria e chi si limita a “Fate una cosa giusta, levate questo scempio” o “La pericolosità è aumentata, soprattutto per le auto che si devono immettere nella corsia che va a Marsala e devono stare attenti a chi arriva tutto ‘sparato’ dalla corsia dell’autostrada”. Polemiche anche sulle tempistiche: “Quattro mesi o più di lavori per fare un triangolo di 10 mt”, mentre qualcuno si limita a scrivere “Speriamo che i cittadini facciano un ripasso di come si dà la precedenza nelle rotatorie”. Insomma, un’opera che sta facendo e, siamo sicuri, continuerà a far discutere.