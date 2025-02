Mazara: in funzione la nuova rotatoria tra la via Marsala e la SS 115

In funzione la nuova rotatoria isola spartitraffico all’intersezione tra la via Marsala e la SS 115. E’ stata aperta nei giorni scorsi al traffico veicolare la nuova rotatoria-isola spartitraffico realizzata dall’Amministrazione comunale nell’intersezione stradale tra la via Marsala e la SS 115 all’altezza della ditta Ala e del rifornimento di carburante Q8. “L’intervento – sottolinea l’assessore comunale ai Lavori Pubblici Vito Torrente – ha lo scopo di regolare e rendere più sicuro e scorrevole il traffico veicolare in una zona che è di fatto l’arteria principale di collegamento tra Marsala e Mazara e di raccordo con l’autostrada, incidendo sulla velocità dei mezzi che viene in maniera naturale attenuata in prossimità della rotatoria e con l’eliminazione dell’impianto semaforico. Nella zona, insieme all’isola spartitraffico, abbiamo realizzato il nuovo manto stradale, una nuova segnaletica ed illuminazione. Presto – conclude Torrente – effettueremo altri interventi di mitigazione del traffico”.

A realizzare i lavori, a seguito della procedura Mepa (Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione) è stata l’impresa Itaca Costruzioni di Marsala che ha offerto un ribasso del 21,23% sull’importo a base d’asta di euro 44mila 866,43 a cui vanno aggiunti circa 7mila euro di costi di personale e circa 1800 euro di oneri di sicurezza non soggetti a ribasso. I costi dei lavori, della progettazione e delle altre voci di spesa per un totale di circa 76mila euro trovano copertura economica da fondi di compensazione ambientale. E’ imminente l’avvio dei lavori di realizzazione di un’altra rotatoria-isola spartitraffico che sorgerà sempre nella via Marsala all’intersezione con via Mongitore e via Martiri delle Foibe. La progettazione è stata elaborata dall’ing. Davide Palmeri. Ulteriori dettagli saranno comunicati nei prossimi giorni.