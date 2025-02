A Marsala Giovedì prossimo, il carnevale dei bambini

Doppio appuntamento con il Carnevale giovedì prossimo a Marsala, con due iniziative patrocinate dall’Amministrazione comunale.

Nella mattinata di “giovedì grasso” saranno i bambini i protagonisti e vede il coinvolgimento delle scuole per “La Parata dell’Allegria”, a cura dell’Associazione Backline.

Il via alla sfilata alle 9.30. Il percorso per le vie del centro

Un momento di festa per gli alunni, con un corteo in maschera che attraverserà il centro cittadino con gruppi di animazione. La partenza è alle ore 9:30 da via Roma (incrocio con via Crispi), per poi proseguire verso piazza Matteotti e giungere in piazza della Repubblica. Qui, esibizioni, musica, balli e canti animeranno la mattinata fino alle ore 13

. “Abbiamo invitato alla massima partecipazione le scuole del primo ciclo e dell’infanzia in particolare, afferma l‘assessore Francesco Marchese. Se ci sarà necessità, tramite Marsala Schola sarà predisposto il servizio scuolabus”. Nel pomeriggio, l’atmosfera carnevalesca proseguirà con la “Street Band Carnival”, proposta dalla Quinto Sol Production. Il gruppo musicale interpreterà in chiave moderna e originale brani carnevaleschi, accompagnati dai ritmi vivaci della samba, creando un’occasione di festa per tutta la cittadinanza, dai più giovani agli adulti.