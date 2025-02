La resistenza ucraina in una mostra fotografica inaugurata a Marsala VIDEO

E’ stata inaugurata nella sala “Passaggi e Tendenze” del Complesso San Pietro la mostra fotografica “Resistenza Eroica dell’Ucraina: tre anni di guerra”. L’iniziativa, organizzata dall’associazione Ucraina Mediterranea con il Lions Club di Marsala, si è avvalsa del patrocinio dell’amministrazione comunale, rappresentata per l’occasione dal sindaco Massimo Grillo. Presente all’iniziativa anche il deputato regionale Giuseppe Bica.

Si tratta di scatti che mostrano la devastazione provocata dall’aggressione russa in Ucraina. Case e palazzi ridotti a cumuli di macerie, ferite difficilmente rimarginabili, ma anche il coraggio di un popolo che – nonostante tutto – ha continuato a lottare per difendere le proprie città e la propria storia.

“Le immagini sono il modo migliore per rappresentare la verità. Queste fotografie raccontano la guerra, lo sterminio del popolo ucraino, che ormai va avanti da tre anni”, spiega Kateryna Chernyavska, presidente dell’associazione Ucraina Mediterranea, sottolineando che gli scatti sono stati forniti in parte dal Consolato, in parte dai fotografi ucraini che sono stati contattati e hanno consentito di utilizzare le proprie foto. Il pensiero, in questa fase politicamente molto delicata, è al futuro di questo popolo e della sua terra. “E’ vero che le parole di Trump sono state una doccia fredda, ma non ci arrendiamo, speriamo che possa esserci giustizia per l’Ucraina”.

La mostra fotografica sarà visitabile (tranne nella giornata di lunedì) fino a sabato 29 febbraio, dalle 9 alle 13 e dalle 16 alle 19.