Droga ad Alcamo, arrestati tre pregiudicati. Gestivano una rete di spaccio

Nei giorni scorsi, i poliziotti del Commissariato di P.S. di Alcamo hanno arrestato tre uomini nell’ambito dell’operazione “Take Away”. Si tratta di due noti pregiudicati alcamesi ed uno trapanese, accusati di far parte di una organizzazione dedita al traffico di sostanze stupefacenti, con particolare riferimento a cocaina, crack e hashish.

Le indagini, durate dal mese di marzo sino a quello di luglio 2023 e coordinate dalla Procura della Repubblica di Trapani, hanno permesso di ricostruire l’attività criminale del gruppo che agiva secondo una rigida suddivisione di ruoli, garantendo un costante rifornimento di droga sul territorio alcamese.

Gli appartenenti al gruppo utilizzavano frasi con linguaggio criptico e gestivano una piccola rete di pusher sotto il controllo, per l’appunto, da una nota famiglia di pregiudicati la quale veniva sistematicamente chiamata in causa per soddisfare l’esigenza di una vasta platea di giovani consumatori. Proprio il legame familiare, risultava essere un punto di forza che ne assicuravano la segretezza e la continuità operativa.

Uno dei principali fornitori di stupefacente era uno storico pregiudicato trapanese il quale, per soddisfare le esigenze del mercato locale, veniva raggiunto dai pusher alcamesi.

Le risultanze investigative, peraltro supportate da diversi sequestri di stupefacente, hanno consentito di contestare numerosi episodi di trasporto, detenzione e cessione di sostanze stupefacenti; la sintesi dell’attività investigativa conferma il dato allarmante della larga platea di consumatori di sostanze stupefacenti ed il coinvolgimento nelle condotte delittuose di giovanissimi appartenenti a fasce sociali non agiate.

Gli arrestati sono stati trasferiti presso il carcere di Trapani per essere messi a disposizioni della medesima autorità giudiziaria per le successive determinazioni.

L’operazione rappresenta un duro colpo alla criminalità locale e rientra in una più ampia strategia di contrasto al traffico di droga, a tutela della sicurezza della comunità alcamese.