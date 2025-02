Si conclude il laboratorio “Attori si nasce” al Liceo Ruggieri di Marsala. Gli studenti portano in scena un musical VIDEO

Fa parte del progetto PN Estate 2024-2025 il laboratorio “Attori si nasce?” che ha portato i ragazzi del Liceo Scientifico “Pietro Ruggieri” a calcare le tavole del palcoscenico del Teatro Don Bosco di Marsala, portando in scena un musical.

Il lavoro preparato prende spunto dal cult off Broadway “I love you, you’re perfect, now change!” e si sviluppa su linee creative dei corsisti, opportunamente guidati dall’esperto, analizzando con intelligente ironia le relazioni tra le persone.

Lo spettacolo narra di donne e uomini alla ricerca di compagni, di amicizie possessive tra donne, di matrimoni cristallizzati irrimediabilmente su genitorialità di figli unici, di conflittualità tra figli adolescenti e genitori, di amori che stentano a prender forma perché deviati in friend zone, di coppie influenzate da passioni e hobby non condivisi, di matrimoni sfiancati da routine ormai distratte … di interazioni affettive tra individui, più in generale.

Il codice di comunicazione è quello caratterizzante il musical: recitazione, ballo e canto sottolineano imbarazzi, entusiasmi, energia, dubbi, ossessioni … alternando vere e proprie gag comiche con sollecitazioni alla riflessione.

Frizzante la regia di Cristian Catto, esperto sempre attento ad ogni aspetto, performer di calibro nazionale in questo periodo impegnato nella tournée del musical “Anastasia” prodotto da Broadway Italia.

I genitori, soddisfatti, hanno evidenziato come il laboratorio sia utile per scoprire i talenti e gli interessi degli alunni ma soprattutto come tra i ragazzi e tra ragazzi ed esperto si creino sinergie “magiche” che consentono, con divertimento, di conseguire risultati lusinghieri grazie alla condivisione solidale.

Riferendosi alla canzone “Una formica é solo una formica”, che fa parte del musical “Aggiungi un posto a tavola”, pietra miliare del musical italiano cui ha partecipato anche Cristian Catto nella stagione 2022, diretto da Gianluca Guidi, il Dirigente Scolastico ha richiamato l’attenzione sull’utilità del lavoro in team, citando le parole:

“Una formica é solo una formica

Uno zero una nullitá

I granelli di sabbia per lei sono montagne

Ma basta che abbia vicino le compagne

Una formica smuove le montagne“.