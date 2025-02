Preside nega il trasferimento di un’alunna salemitana, presentato ricorso contro l’archiviazione

Non accenna a fermarsi la diatriba tra un cittadino salemitano che si è visto violato il diritto di trasferimento della figlia da una scuola – il Liceo Scientifico – a un’altra, ovvero l’istituto tecnico commerciale “F. D’Aguirre” per comprovate esigenze familiari. A seguito dell’archiviazione del procedimento penale decisa dal GIP di Marsala, cui il genitore aveva presentato denuncia contro la preside del D’Aguirre, Francesca Accardo, l’uomo ha ritenuto opportuno presentare reclamo avverso l’archiviazione davanti al Tribunale monocratico penale di Marsala, così come previsto dalla Riforma Cartabia. Il papà dell’alunna a cui è stato negato il passaggio al Commerciale – essendo che la famiglia vive a Salemi sarebbe stato più facile per una ragazza di 15 anni frequentare una scuola in Città – ha fatto altresì ricorso in Cassazione avverso il decreto stesso. I due procedimenti sono curati dagli avvocati Galluffo e Cimiotta. Il prossimo 6 marzo è prevista l’udienza in cui si discuterà il reclamo.

I legali affermano che la tutela del diritto allo studio della figlia è di estrema importanza e i familiari non accenneranno a desistere: “Attraverso il reclamo, ove questo venisse accolto, gli atti tornerebbero al GIP per un’ulteriore valutazione dei fatti – specificano gli avvocati -. La prima querela riguardava proprio l’omissione degli atti di ufficio in relazione al trasferimento della minore”. Sembrerebbe inoltre che il papù della giovane non avesse presentato solamente questa querela, ma diverse, da cui potranno scaturire nuovi procedimenti verso la stessa dirigente.