L’ericina Maria Castiglione incanta la giuria di The Voice cantando un brano di Mina VIDEO

Settantasette anni, l’amore per la musica e una grande energia. Si è presentata così ai giudici di The Voice Senior Maria Castiglione, casalinga di Erice, che ha superato il casting per partecipare alla trasmissione in onda il venerdì in prima serata su Rai 1. Dopo la presentazione di Antonella Clerici, Maria Castiglione ha cantato il brano di Mina “Un colpo al cuore”, che ha suscitato l’apprezzamento del pubblico in sala e dei giudici, Arisa, Clementino e Gigi D’Alessio. La donna ha poi raccontato di aver coltivato da autodidatta la passione per il canto fin da bambina, senza tuttavia provare a entrare nel mondo dello spettacolo, dedicando tutta la vita alla famiglia. Incoraggiata dal marito, dai figli e dalla nuora, Maria Castiglione ha voluto vivere un’esperienza nuova, reggendo il palcoscenico di Rai Uno con grazia e delicatezza. Alla fine, la 77enne ericina ha scelto la squadra di Gigi D’Alessio, confessando di essere cresciuta con le canzoni napoletane.