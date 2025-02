Consegnati al Sant’Antonio e al Centro Aggregazione di Paceco i giocattoli raccolti dal Movimento 5 Stelle VIDEO

I giocattoli donati dai trapanesi presso il banchetto allestito lo scorso dicembre dal M5S sono stati donati ai reparti pediatria e chirurgia pediatrica dell’ospedale Sant’Antonio di Trapani e al Centro Aggregazione Giovanile della parrocchia Regina Pacis di Paceco. Una raccolta organizzata dal gruppo territoriale di Trapani nell’ambito della tradizione natalizia “Giocattoli in Movimento”, iniziativa nazionale del Movimento 5 Stelle che coniuga la solidarietà con le buone pratiche per l’ambiente.

Alla consegna dei giocattoli, presenti i dirigenti medici dei due reparti, e il direttore generale dell’ASP di Trapani, Ferdinando Croce, insieme alla deputata Ciminnisi, c’erano anche la responsabile del gruppo territoriale, Francesca Trapani, la consigliera comunale di Paceco, Tania Basiricò, e ad alcuni attivisti.

«Giocattoli in movimento – ha detto la deputata regionale Cristina Ciminnisi – lancia in primo luogo un messaggio culturale, che ogni espressione della politica dovrebbe recare con sé: trasmettere ad adulti e bambini il valore della solidarietà, costituzionalmente riconosciuto, e coniugarlo con la sostenibilità ambientale, per ridare una nuova vita a giocattoli usati che sono ancora in buone condizioni e che anziché finire in discarica possono fare felici altri bambini come quelli ricoverati nei reparti pediatrici che hanno bisogno di attenzioni e momenti di gioco anche durante la degenza ospedaliera».

«In questa edizione abbiamo registrato una più ampia partecipazione delle persone rispetto agli anni precedenti. Abbiamo raccolto ancora più giocattoli e libri per l’infanzia, un’espressione di accresciuta e più diffusa sensibilità che ci induce a moltiplicare le prossime iniziative in favore di altri presidi ospedalieri e di altri gruppi di volontariato» ha concluso Ciminnisi.