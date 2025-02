Mazara: la Guardia Nazionale Ambientale individua una discarica a cielo aperto

La GNA – Guardia Nazionale Ambientale, guidata dal dottor Garzone in qualità di responsabile del Distaccamento Provinciale di Trapani con sede a Mazara, lo scorso 19 febbraio, durante l’attività di perlustrazione e controllo del territorio periferico e nello specifico nella SR18 nei pressi della centrale Enel, ha rinvenuto – coadiuvato da altri colleghi – una discarica a cielo aperto riguardante materiale altamente inquinante per le persone e per l’ambiente stesso. Nello specifico sacchi di rifiuti con reti da pesca, funi di peschereccio, amianto e materiale inerte proveniente da rifiuti residenziali. Nell’immediato è stato riferito il tutto personalmente al comandante della Polizia Municipale di Mazara affinché la zona venga circoscritta e bonificata.