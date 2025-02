Due nuovi corsi di laurea a Trapani: Ostetricia e Scienze tecniche delle attività motorie e sportive

Sono stati presentati ieri pomeriggio due nuovi corsi di laurea dell’offerta formativa dell’Università di Palermo incardinati al Polo Universitario di Trapani. Si tratta dei corsi di Ostetricia e Scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattate e delle attività sportive. Ha preso parte all’incontro anche la sindaca Daniela Toscano.

‭«Questi due nuovi corsi, che si sommano ai precedenti già attivati, non solo arricchiranno l’offerta formativa del nostro Polo, ma rappresentano un’opportunità concreta per le nuove generazioni di rimanere a studiare e costruire il proprio futuro nella nostra città: un vero e proprio salto in avanti nella creazione di un polo accademico di qualità. Il corso in Scienze e Tecniche delle Attività Motorie Preventive e Adattive e delle Attività Sportive, formerà esperti in grado di promuovere la salute attraverso l’attività fisica e la prevenzione, contribuendo a migliorare la qualità della vita e a sostenere l’inclusione sociale, con particolare attenzione alle persone con disabilità o in condizioni di fragilità. Il corso di Ostetricia, che ritorna presso il nostro Polo, dopo essere stato soppresso anni addietro, offrirà ai nostri giovani la possibilità di formarsi in una professione fondamentale per la salute e il benessere della donna, della coppia, con ricadute positive non solo per il settore sanitario, ma anche per le famiglie, che potranno beneficiare di una presenza qualificata di professionisti nel territorio” ha fatto sapere la Toscano.

Poi la sindaca continua: “Tutto ciò fa ben sperare anche per la possibile attivazione futura del corso di laurea in Medicina: è un’ipotesi che, anche in considerazione dell’eliminazione del “numero chiuso”, non è più così remota. Il Comune di Erice, in sinergia con l’Università degli Studi di Palermo, è pronto a fare la propria parte per supportare lo sviluppo di questa realtà. Penso alla futura creazione del Campus universitario mediante il recupero del patrimonio edilizio esistente e la costruzione di 56 nuovi alloggi a canone sostenibile, la riqualificazione degli spazi pubblici, la creazione di nuove infrastrutture di servizio (locali commerciali, palestre e altri), un’area di parcheggio pubblico e nuova viabilità, aree a verde, opere di urbanizzazione. Penso anche a come tutto ciò possa essere messo a sistema con il Giardino dello Sport Falcone e Borsellino, che rappresenta un punto di riferimento per l’attività sportiva e il benessere della comunità. La vicinanza tra il campus e il Giardino dello Sport permetterà di creare un contesto ideale per una crescita armoniosa, in cui la formazione accademica e lo sport si sostengono reciprocamente”.

In pratica si vuole crere un sistema più ampio, dove formazione, sport e cultura si intrecciano a doppio filo. Per le famiglie trapanesi ed ericine, tutto ciò costituirà anche un reale risparmio economico. I giovani potranno studiare a Trapani, senza dover affrontare costi legati alla mobilità, e avranno a disposizione un ambiente stimolante che integra studio, attività fisica e svago. “Tutto ciò consentirà ai nostri ragazzi la possibilità di formarsi nella nostra città, di rimanere qui, di lavorare qui, contribuendo a dare ulteriore slancio alla nostra città e a tutto il territorio, anche in termini economici – dice infine la Toscano -. Si sta pian piano realizzando l’idea di svolta che noi sindaci avevamo fortemente richiesto, in particolare noi che abbiamo investito risorse sul Polo Universitario (Erice, Trapani, Marsala) per la formazione dei nostri ragazzi. Il rettore, prof. Massimo Midiri, ha condiviso il nostro percorso e, per questo, lo ringrazio. Ringrazio anche il presidente del Consorzio universitario, prof. Francesco Torre, il presidente del Polo territoriale, prof. Giorgio Scichilone e l’assessore Turano che ha seguito con attenzione questo percorso“.