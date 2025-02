Attacchi ai sanitari dell’ospedale di Mazara: “Basta con violenze fisiche e verbali”

L’Ordine dei Medici di Trapani esprime la propria piena e incondizionata solidarietà ai colleghi e al personale sanitario dell’Ospedale di Mazara del Vallo, che, purtroppo, si trovano ancora una volta al centro di attacchi ingiustificati, sia tramite i social network che, in alcuni casi, con violenze fisiche. È inaccettabile, come sottolinea il presidente dei medici trapanesi Filippo Mangiapane, che chi dedica la propria vita alla cura e al benessere dei pazienti venga continuamente osteggiato, denigrato e, addirittura, minacciato. Gli attacchi subiti dai medici e dal personale sanitario non solo minano la serenità di chi è impegnato ogni giorno in prima linea, ma rischiano di compromettere gravemente il diritto alla salute di tutti i cittadini.

“Ci troviamo oggi a dover denunciare un fenomeno sempre più preoccupante, che vede professionisti della salute vittime di aggressioni fisiche e verbali, non solo in ospedale ma anche sui social media, dove si moltiplicano le offese e le campagne d’odio nei confronti di chi lavora per il bene comune. Questi comportamenti non solo sono moralmente riprovevoli, ma rappresentano un grave danno per la società intera, che ha bisogno di medici e operatori sanitari motivati, rispettati e tutelati – afferma Mangiapane -. Invito le istituzioni locali e nazionali a prendere tutte le misure necessarie per garantire la sicurezza e il rispetto verso i professionisti della salute, promuovendo campagne di sensibilizzazione e potenziando la protezione legale per chi ogni giorno si impegna in prima linea per la salute pubblica. Non possiamo più tollerare che la violenza e l’intolleranza possano prevalere sulla professionalità e sul rispetto reciproco. Esprimo ancora una volta la nostra solidarietà ai colleghi dell’Ospedale di Mazara del Vallo e a tutti i professionisti del settore sanitario, che ogni giorno affrontano con impegno e dedizione le difficoltà della professione, spesso a costo di sacrifici personali. L’Ordine dei Medici di Trapani continuerà a sostenere i diritti e la sicurezza dei medici e del personale sanitario, affinché possano svolgere la propria missione con la serenità che meritano”.