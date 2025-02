Il Questore vieta i funerali pubblici al boss di Gibellina Vincenzo Funari 

E’ deceduto a Marsala, nel pomeriggio di lunedì, Vincenzo Funari, classe 1933, capo della famiglia mafiosa di Gibellina, più volte arrestato poiché ritenuto appartenente alla consorteria mafiosa cosa nostra operante in provincia di Trapani e condannato, nell’anno 2010, per il delitto di associazione per delinquere di tipo mafioso ed altri gravi reati. Il Questore di Trapani ha disposto specifico divieto di svolgimento delle esequie in forma pubblica in virtù del quale è vietata ogni commemorazione od altra funzione religiosa che si svolga al di fuori del cimitero ove la salma dell’uomo, nelle prossime ore, verrà trasferita e tumulata. Tale tipologia di provvedimento ha la finalità di scongiurare che i funerali possano costituire il pretesto per manifestazioni di consenso più o meno esplicito verso l’organizzazione mafiosa.