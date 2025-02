Sicilia, aggredisce due maestre per aver dato uno schiaffo al figlio

Accade in Sicilia, nel catanese: una mamma sarebbe intervenuta aggredendo le maestre perché l’insegnante avrebbe colpito con uno o due schiaffi il figlio. E’ accaduto all’istituto comprensivo Petrarca il giorno dopo i fatti, i sindaco ha voluto incontrare le parti a scuola ed è stato scomodato persino l’arcivescovo metropolita Luigi Renna che ha parlato con alcune madri di alunni apparse infastidite per l’eco mediatica che ha avuto l’accaduto, da loro ritenuto ‘esagerato’, chiedendo il rispetto della privacy degli alunni. Sul fronte delle indagini intanto si è appreso che sarebbero state due le donne che avrebbero aggredito la maestra e una sua collega, procurando lesioni a una delle due giudicate guaribili in sette giorni. Al momento non risulta ancora presentata alcuna denuncia. Sull’accaduto indagano i carabinieri della compagnia Fontanarossa e della stazione di Nesima.