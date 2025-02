Sfiducia al sindaco delle Egadi, Sistema Impresa: “Preoccupati per ripercussioni negative”

“La sfiducia al sindaco di Favignana-Egadi, votata da 8 consiglieri comunali proprio all’inizio della stagione estiva, rappresenta un atto di irresponsabilità politica che rischia di compromettere seriamente la fragile economia delle isole Egadi”. Lo dichiara Vito Campo, presidente provinciale di Sistema Impresa Trapani, esprimendo profonda preoccupazione per la crisi istituzionale che si è venuta a creare nel comune di Favignana. “Come associazione di categoria che rappresenta le imprese del territorio, siamo estremamente preoccupati per le ripercussioni negative che questa situazione di incertezza politica potrà avere sul tessuto produttivo locale, già duramente provato dalla pandemia e dalla crisi economica”, sottolinea Campo.

“La stagione estiva, che rappresenta una boccata d’ossigeno per le attività turistiche e commerciali delle isole, rischia di essere compromessa da questa instabilità. Gli investimenti, i progetti di sviluppo e le iniziative di promozione del territorio rischiano di essere bloccati, con gravi danni per l’intera comunità”, aggiunge il presidente di Sistema Impresa Trapani. “Chiediamo a tutte le forze politiche di Favignana di anteporre gli interessi della collettività alle logiche di partito e di trovare una soluzione politica rapida e condivisa per superare questa fase di stallo. È fondamentale che l’amministrazione comunale torni al più presto a essere pienamente operativa per garantire la continuità dei servizi, il sostegno alle imprese e la promozione dello sviluppo sostenibile delle isole Egadi”, conclude Campo.