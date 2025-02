Inclusione linguistica degli studenti stranieri, a Mazara un convegno

Casa della Comunità Speranza, associazione che da 15 anni si occupa di percorsi di crescita di grandi e bambini nel centro storico di Mazara del Vallo, organizza un convegno dedicato all’inclusione linguistica nelle scuole giovedì 20 febbraio alle ore 15 presso l’Auditorium Mario Caruso di Mazara del Vallo. In collaborazione con Cestim ETS e Rete TanteTinte di Verona, che da anni accompagnano i percorsi dedicati agli alunni con background migratorio, verranno proposti modelli di inclusione e comunicazione sotto la guida di insegnanti di italiano L2.

In un territorio come quello di Mazara del Vallo, caratterizzato da un elevato numero di studenti e studentesse con retroterra migratorio, è importante confrontarsi su cosa può fare la scuola per offrire a tutti le stesse opportunità, di quali strumenti si deve dotare e quali le buone prassi da seguire. Il convegno è supportato dalla Fondazione San Zeno di Verona, con il patrocinio gratuito del Comune di Mazara del Vallo. Al termine del Convegno verrà rilasciato un attestato di partecipazione. Di seguito il link per la registrazione all’evento: https://forms.gle/5SxcyM3oAMUVDUAx7