Fare giustizia, osare la riconciliazione: incontro a Trapani e Alcamo

In vista della XXX Giornata nazionale della Memoria e dell’Impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie che quest’anno si terrà a Trapani, la Diocesi di Trapani ha organizzato un momento formativo aperto a tutti. Focus sul tema della giustizia a partire dal quel cambio di paradigma rappresentato dalla “giustizia riparativa”: dalle cose più piccole, dai conflitti nell’ambito del lavoro piuttosto alle piccole prevaricazioni che avvengono nella vita sociale, dalle grandi ferite che nascono soprattutto dai grandi reati di sangue e dalla sopraffazione mafiosa fino alle grandi ingiustizie globali, emerge un bisogno di giustizia che non si può liquidare solo con la necessità repressiva. Sul tema “Fare giustizia, osare la riconciliazione” giovedì 27 febbraio a partire dalle ore 18.30 presso il salone Santa Chiara del Seminario Vescovile si terrà un incontro a due voci.

Interverranno don Raffaele Grimaldi per molti anni cappellano del penitenziario di Secondigliano (Napoli) e promotore di associazione al servizio degli ultimi in Italia e in Africa, dal 2017 designato dalla Conferenza Episcopale italiana come ispettore generale dei cappellani delle carceri italiane e Dorotea Passantino Responsabile dell’unità organizzativa di Mediazione penale del Comune di Palermo e co-fondatrice di “La Zattera” una comunità di famiglie di Laici missionari comboniani che dal 2008 vive un’esperienza singolare di accoglienza di migranti. Per permettere una maggiore partecipazione, la sala del Seminario sarà collegata in diretta con il salone parrocchiale della Chiesa di Gesù Cristo Redentore ad Alcamo. L’incontro si chiuderà alle 21 con le conclusioni del vescovo Pietro Maria Fragnelli.