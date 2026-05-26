Marsala, la ripartizione ufficiale dei seggi: 15 consiglieri per la maggioranza, 9 per le opposizioni

Sono ormai ufficiali i risultati delle elezioni amministrative a Marsala, che hanno decretato la vittoria di Andreana Patti con il 50,5% (20963 voti). Il sindaco uscente Massimo Grillo si è piazzato al secondo posto con il 33,25% (13804); terza Giulia Adamo con il 15,28% (6342) e quarto Leonardo Curatolo con lo 0,97% (402 voti).

Per quanto riguarda il Consiglio comunale di Marsala, accederanno le 10 liste che hanno superato lo sbarramento del 5%.

I 15 consiglieri della maggioranza di Andreana Patti saranno distribuiti tra cinque liste. Cinque ne prende la lista più votata in assoluto, Si muove la Città: Lillo Gesone (695 voti), al già consigliere provinciale Giovanni Maniscalco (716), alle new entry Marco Bonfratello (568) e Angela Caradonna (498), oltre all’ex consigliera democratica Federica Meo (540).

Tre consiglieri per Compatti per Marsala: Gabriele Di Pietra (841), Leo Orlando (682) e Daniele Bertolino (632), che ha superato Oreste Alagna (620) all’ultima sezione scrutinata. Anche il Pd porta a Sala delle Lapidi tre consiglieri comunali: Linda Licari (970 preferenze, la più votata della coalizione), Mario Rodriquez (665) e Piero Cavasino (559). Qualora la Licari dovesse dimettersi in quanto assessora designata, entrerebbe Anna Caliò, come prima dei non eletti. ProgettiAmo Marsala sarà rappresentato in Consiglio da Eleonora Milazzo (718) e Piergiorgio Giacalone (559), mentre il consigliere uscente Flavio Coppola è arrivato terzo. Marsala Civica-Sud Chiama Nord elegge, invece, Michele Gandolfo (349) e Rino Passalacqua (314). Per un pugno di voti resta fuori dalla ripartizione dei seggi Alleanza Verdi Sinistra, così come la lista Movimento 5 Stelle-Avanti Psi, ferma all’1,96%.

Le opposizioni potranno contare su nove consiglieri, tra la coalizione di Grillo (6) e quella della Adamo (3). Come prevede l’attuale legge regionale, l’ex sindaco entra di diritto come primo dei non eletti e tornerà in Consiglio a distanza di 34 anni dalla sua ultima elezione a Sala delle Lapidi, quando si era ai titoli di coda della Prima Repubblica. Al suo fianco tre consiglieri di Liberi: Giampiero Abrignani (880), Maria Flavia Sammartano (601) e Massimo Fernandez (574). Due eletti per l’Udc: Gaspare Di Girolamo – il più votato in assoluto con 1821 preferenze – e Pino Ferrantelli (663). Restano senza rappresentanza le liste Vivere la Città e Lilibeo Viva, con gli ex assessori Salvatore Agate e Ignazio Bilardello, come anche l’ex consigliere Michele Accardi. Della coalizione di Giulia Adamo entrano a Palazzo VII Aprile soltanto Enzo Sturiano (1.082 voti, Forza Italia), Francesco Carini (760 voti, Fratelli d’Italia) e Duilio Piccione (570 voti, Lega). Nessun seggio per Noi Moderati, Coraggio e Passione, Movimento Popolare Arcobaleno.