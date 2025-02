M5S di Marsala: “che fine hanno fatto i defibrillatori che abbiamo donato al comune?”- VIDEO

Aldo Rodriquez: “Soltanto uno è stato collocato. Denunciamo la “scomparsa” di altri due”

Fine settimana scorso intenso in tema di sanità per il Movimento 5 Stelle che ha organizzato un convegno sul tema.

I pentastellati avevano donato negli anni passati tre defibrillatori al comune.

Abbiamo sentito l’ex consigliere comunale di Marsala Aldo Rodriquez che quando era presente a Palazzo VII Aprile prese una iniziativa e ora si chiede che fine abbia fatto. “Assieme al gruppo comunale di attivisti si è deciso di impegnare una somma nel settore della sanità. Si tratta di denaro che come prevede il nostro statuto i rappresentanti istituzionali non utilizzano personalmente ma destinano ad iniziative di interesse pubblico”. Allora i pentastellati di Marsala decisero di acquistare tre defibrillatori per collocarli in attività commerciali del centro urbano di Marsala a disposizione di eventuali necessità. L’iniziativa con la collaborazione dell’amministrazione in carica in quegli anni e con la presenza di un parlamentare nazionale del M5S, fu presentata in una conferenza stampa.

Soltanto uno risulta collocato in un bar del centro.

“Terminata la mia consiliatura – continua l’architetto marsalese – abbiamo continuato a seguire l’iter relativo ai defibrillatori che hanno bisogno di sostituzione periodica di alcuni elementi -. Con poche decine di euro l’amministrazione in carica doveva sostituire le batterie e rendere funzionanti gli strumenti sanitari. Cosa che abbiamo scoperto negli ultimi anni non è stata fatta. Ma c’è di più, uno dei defibrillatori è seppure senza la necessaria manutenzione, collocato in una attività commerciale, degli altri due non si ha più notizia. E’ nostra intenzione, in collaborazione con il coordinatore comunale del movimento, di inviare una pec agli appositi uffici per avere delucidazioni sulla vicenda che ci sta molto a cuore”.