Forgione sfiduciato: “Nell’atto non si evincono gravi illeciti amministrativi”. VIDEO

E’ stato sfiduciato il sindaco delle Egadi Francesco Forgione. Era la terza mozione presentata dall’opposizione in Consiglio comunale e adesso, come si suol dire, tutti a casa. La mozione fa decadere non solo il sindaco e la Giunta, ma anche l’intero Consiglio comunale. Forgione, con un video diffuso in queste ore, intende specificare come l’atto sia stato insensato in quanto stavano per essere approvati una serie di progetti che adesso rischiano di non vedere la luce se non si rispetta una determinata tempistica.

GUARDA IL VIDEO:

QUI per rivedere la seduta di Consiglio comunale in cui si vota la sfiducia al sindaco.