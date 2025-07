Salvata a Piano Battaglia da un elicottero dell’Aeronautica di Birgi

La scorsa notte un elicottero dell’Aeronautica Militare di base sull’aeroporto di Trapani – l’HH-139B dell’82° Centro SAR Search and Rescue – Ricerca e Soccorso – è intervenuto per soccorrere una donna traumatizzata e impossibilitata a muoversi nella zona di Piano Battaglia insieme a un team del Soccorso Alpino e Speleologico. La missione è stata coordinata dal Comando Operazioni Aerospaziali di Poggio Renatico (Ferrara), che ha disposto il decollo dell’elicottero su richiesta del Soccorso Alpino.

L’equipaggio è decollato alle 23:00 per dirigersi presso l’aeroporto di Palermo Boccadifalco, dove ha prelevato il team di 2 specialisti del Soccorso Alpino. Successivamente ha raggiunto la impervia zona di operazioni dove era localizzata la paziente, a 1900 metri di quota. Dall’elicottero sono sbarcati i 2 tecnici e l’aerosoccorritore dell’equipaggio dell’Aeronautica Militare, che hanno messo in sicurezza la paziente cinquantenne e l’hanno imbarcata a bordo. L’elicottero poi si è diretto nuovamente verso lo scalo urbano palermitano dove ha sbarcato i 2 tecnici e lasciato la giovane paziente alle cure del 118. L’equipaggio è successivamente rientrato presso la base aerea di Trapani, riprendendo la regolare prontezza SAR Nazionale, completando tutte le operazioni in tre ore di missione.