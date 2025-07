Mazara dice addio a Renzo Mezzapelle, per oltre 30 anni capo della Polizia Municipale

Mazara del Vallo dice addio all’Ispettore capo della Polizia Municipale oggi in pensione Renzo Mezzapelle, venuto a mancare all’età di 65 anni. Le esequie si terranno lunedì 14 luglio alle ore 15 in Cattedrale con la partecipazione di Gonfalone e Vigili in alta uniforme. Queste le parole di cordoglio del sindaco Salvatore Quinci: “La notizia della prematura scomparsa di Renzo Mezzapelle, che da poco più di un anno era in pensione dopo oltre trent’anni di onorato di servizio, ci ha colto di sorpresa ed ha suscitato in tutti noi sentimenti di profondo cordoglio e tristezza. Ho avuto modo di apprezzare le doti professionali ma anche le spiccate doti umane di Renzo ancor prima di divenire sindaco nell’ambito scoutistico. Alla famiglia, ed in particolare alla moglie Antonella, ai figli Michele e Caterina, porgiamo le nostre condoglianze e la nostra vicinanza. La Città perde un uomo di sani principi, un padre di famiglia esemplare che ha speso gran parte della sua vita al servizio della comunità”.