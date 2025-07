Ad Erice affidata la gestione sperimentale dei campi da tennis e calcetto

E’ stata sottoscritta ieri la convenzione con la quale l’Amministrazione comunale di Erice ha affidato temporaneamente, con decorrenza immediata e fino al termine dell’estate 2025, la gestione sperimentale dell’impianto sportivo comunale “Campi di tennis e calcetto” di viale delle Pinete, in Erice capoluogo, alla STTEP SSD, società sportiva dilettantistica specializzata nell’organizzazione di eventi sportivi di tennis e padel. Ciò a seguito dell’approvazione da parte della Giunta Comunale. Nelle scorse settimane il Comune aveva provveduto ad eseguire alcuni interventi di manutenzione ordinaria che hanno consentito di rendere nuovamente fruibile l’area ed i campi in terra rossa. L’impianto è stato quindi consegnato alla società affidataria, la quale ha già predisposto un ricco calendario di eventi sportivi, culturali e ricreativi, che prenderanno il via già dalla prossima settimana.

«Abbiamo scelto di avviare questo nuovo percorso in via sperimentale – dichiarano la sindaca Daniela Toscano e l’assessora allo Sport e al Centro Storico Rossella Cosentino – affidandoci a una società sportiva del territorio che ha manifestato la volontà di collaborare attivamente per valorizzare e rendere fruibile uno spazio di grande bellezza. Il nostro obiettivo è restituire all’impianto lo splendore di un tempo, anche valutando la possibilità di riconversione di alcune aree in chiave più moderna nell’immediato futuro. Ringraziamo la STTEP SSD e i suoi soci per la disponibilità, così come desideriamo esprimere riconoscenza al Circolo Tennis Canottieri “Rocco Ricevuto”, al suo presidente Ezio Ricevuto e al maestro Enzo Naso che, negli anni scorsi, pur tra numerose difficoltà, hanno assicurato l’apertura estiva dell’impianto».