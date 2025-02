Marsala: sosta notturna nelle strade interessate alla pulizia. Arrivano i verbali e le polemiche -VIDEO

Il consigliere Pino Ferrantelli: “Annullare le sanzioni e cercare altre soluzioni. L’Amministrazione si dice d’accordo.

Nelle ultime sedute del Consiglio comunale di Marsala il consigliere Pino Ferrantelli ha sollevato un problema, interrogando l’amministrazione in tema di viabilità urbana. L’esponente centrista si riferiva in alcuni suoi distinti interventi fatti in Aula alla necessità di intervenire, da parte dell’amministrazione, sulla spazzatura notturna delle strade del centro urbano.

GUARDA IL VIDEO:

Le soste vietate in caso di pulizia notturna

“E’ vero che il regolamento prevede che nelle giornate deputate al servizio nelle ore notturne è vietato sostare la propria vettura nelle strade interessate -, tuttavia dopo la decisione di affidare al personale di Formula Ambiente la possibilità si sanzionare le auto in sosta, numerosissimi cittadini si sono visti elevate le contravvenzioni. Ora io mi chiedo, se da un lato è giusto che si puliscano le strade, chi non ha un garage di proprietà dove deve sostare la macchina nelle ore notturne?”.

L’amministrazione comunale in cerca di soluzioni alternative.

L’intervento del consigliere è collocato nella distribuzione della sosta delle auto in strade interessate alla pulizia visto che giustamente anche quelle limitrofe sono oggetto dello stesso intervento. “Nella seduta del Consiglio dello scorso 12 febbraio ad un ulteriore mia sollecitazione – continua Ferrantelli – il vice sindaco Giacomo Tumbarello ha risposto che per il momento si sta provvedendo ad altre soluzioni alternative rispetto alla elevazione di contravvenzioni”. Aggiungiamo noi che fine faranno quelle delle vetture che sono state sanzionate nei giorni scorsi? Si procederà al ritiro in autotutela? E quei cittadini, diligentissimi, che hanno subito pagato le sanzioni?