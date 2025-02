“Cassandra”, la miniserie tedesca dalla trama intrigante

“Cassandra” è una miniserie Netflix tedesca dalla trama intrigante e contemporanea.

L’avvento dell’intelligenza artificiale e il suo conseguente inserimento (più o meno aggressivo) nelle nostre vite, pone annosi quesiti che vanno oltre la scienza.

La vita eterna, il trasferimento della propria coscienza dopo la dipartita all’interno di un computer alla ricerca dell’immortalità, l’uomo che si sostituisce a Dio, scatenano forti dibattiti etici e morali.

Certamente “Cassandra” non vuole proporsi come un cult, ma pare prenda ottimo spunto da due capisaldi del genere: “Trascendence” (pellicola del 2014 con Johnny Depp, Rebecca Hall, Morgan Freeman, Paul Bettany e Cillian Murphy) e “Humandroid” (film del 2015 con Dev Patel e Hugh Jackman).

In modo particolare è evidente il richiamo al primo lungometraggio tra questi, vero pioniere del genere.

“Cassandra” potrebbe risultare uno sci-fi drama al limite della tecnologia, considerando la cornice anni ‘70 in cui è inserita una parte della trama, tutto era sperimentale e altamente improbabile, ma il risultato è un piccolo gioiellino, la cui visione risulta estremamente godibile e consigliata.