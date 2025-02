Alla Cittadella dei Giovani di Alcamo insieme per vedere il Festival di Sanremo

Stasera e domani sabato, 15 febbraio, alla Cittadella dei Giovani di Alcamo a partire dalle 20.15, l’Amministrazione comunale organizza due serate di incontro dibattito, per seguire e commentare insieme il Festival di Sanremo, la manifestazione canora più amata dal pubblico italiano e non solo. L’auditorium della Cittadella ospiterà quanti volessero partecipare, massimo 90 posti su prenotazione, con ingresso gratuito; una bella occasione per stare insieme, seguire la diretta streaming su raiplay e, durante le pause, dare spazio ai commenti.

Di seguito il link e il qrcode per la prenotazione:

https://forms.gle/JFXUuQ71QxHBJkdw6