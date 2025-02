Bocce: Torneo Mare d’Inverno, Buseto svetta

Concluso al bocciodromo “Enzo Mauro” di San Vito Lo Capo, il torneo serale Mare d’Inverno. Le fasi finali sono andate in scena sotto l’occhio attento del Presidente del Comitato FIB Sicilia Nicola Pecorella e dell’assessore allo sport del Comune di San Vito lo Capo Leonardo Sieli. La gara ha visto trionfare Pietro Cusenza dell’ASD Buseto al termine di un percorso netto culminato con la vittoria in finale contro Giovanni Peralta (San Vito). Il match è finito 12-6, mentre in precedenza Cusenza aveva sconfitto negli ultimi turni eliminatori il compagno di società Francesco Savalli 12-4. Dall’altra parte del tabellone Peralta ha avuto la meglio su Vincenzo Tardia (Splendor Napola) 12-8 e con lo stesso risultato su Paolo Salvatore La Sala (San Vito). Durante la gara si sono confrontati in tutto 50 atleti nelle diverse categorie (A-B-C) a partire dal 3 e fino al 7 febbraio con la conduzione della manifestazione a cura del Direttore di Gara Salvatore Giacalone e degli arbitri Anselmo Biagio e Benedetto La Rocca.