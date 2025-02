Scomparso l’ex assessore di Erice Ninni Romano

Questa notte è venuto a mancare Antonio Marco Romano, per tutti “Ninni”. Biologo e imprenditore, nel tempo ha ricoperto le cariche di presidente del Consiglio comunale e di assessore del Comune di Erice ed è stato anche assessore a Trapani con la giunta guidata da Giacomo Tranchida.



«Oggi perdiamo non solo un amministratore di questo Comune, ma anche un uomo che ha incarnato con coerenza e passione il valore del servizio pubblico. Ninni ha contribuito a scrivere pagine importanti della nostra storia locale, dedicandosi con sincera passione alla crescita della nostra comunità e affrontando con determinazione qualsiasi sfida, sempre con lo sguardo rivolto al futuro e col sorriso stampato sulle labbra. La sua capacità di dialogo, la visione e la fermezza nelle scelte hanno segnato un periodo importante per il nostro Comune. In questo momento di dolore, il pensiero va alla famiglia, ai cari, agli amici e a tutti coloro i quali lo hanno conosciuto, stimato e apprezzato. A tutti vanno la vicinanza e le condoglianze di tutta la comunità ericina, dell’amministrazione e dei dipendenti comunali».

Daniela Toscano – Sindaca di Erice

I funerali domani h 16, chiesa Madonna di Trapani. Si può fare un ultimo saluto alla salma già da stamattina presso la sala del commiato delle onoranze funebri Colletta a Valderice