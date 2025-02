A Favignana fioccolata per Salvatore Sinagna

C’è stato un momento di raccoglimento e commozione in piazza Madrice a Favignana, davanti alla chiesa, per Salvatore Sinagra, ancora purtroppo in coma dopo essere stato barbaramente aggredito alle Canarie, in Spagna, da un noto pregiudicato cocainomane. Una calorosa fiaccolata in segno di grande affetto, preghiera e speranza per questo bravo ragazzo conosciuto e amato da tutti sull’isola. Tante le persone presenti con candele e striscioni di forza e coraggio, di guarigione, di vicinanza alla famiglia sottoposta a tale tragica sofferenza, ma anche scritte di giustizia per ciò che è accaduto.