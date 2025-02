Aggressione a Salvatore Sinagra, l’aggressore confessa: “Ero sotto l’effetto di droga”

L’aggressore di Salvatore Sinagra – trentenne di Favignana che a Lanzarote, in un bar, è stato pestato ed ora si trova in coma – è stato convalidato. Si tratta di un 25enne di cui non sono state rese note le generalità al momento, che si trova in carcere preventivo nelle Canarie con l’accusa di lesioni gravi. Il giovane peraltro ha confessato di aver pestato il trapanese sotto l’effetto di sostanze stupefacenti. “Non c’era alcun motivo per commettere questa aggressione” perché i due non si conoscevano, hanno dichiarato i familiari di Salvatore. Al momento però, le condizioni del giovane restano gravi e non ci sono miglioramenti.