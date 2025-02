Sicilia protagonista alla Bit di Milano, Lagalla “Palermo meta attrattiva”

MILANO (ITALPRESS) – La Sicilia si conferma protagonista alla Borsa Internazionale del Turismo (Bit), in corso a Milano dal 9 all’11 febbraio. Il pomeriggio della seconda giornata di manifestazione fieristica, ha visto la partecipazione del sindaco di Palermo Roberto Lagalla a due talk negli spazi dedicati alla Sicilia. Al primo evento, intitolato “Destinazione Palermo”, a cui hanno partecipato il sindaco di Palermo Roberto Lagalla, l’assessore al Turismo Alessandro Anello, il direttore generale di CoopCulture Letizia Casuccio, il presidente della Camera di Commercio di Palermo Alessandro Albanese, e il vicepresidente del sistema museale dell’Università di Palermo Manfredi Leone, si è parlato del portale informativo dedicato ai turisti e dei vantaggi forniti dal Culture Pass. Il Culture Pass riunisce sotto un unico biglietto l’accesso a più siti, nello specifico consente l’ingresso al Museo Archeologico Salinas, lo Steri, l’Orto Botanico, il Riso Museo d’arte moderna e contemporanea, e a da poche settimane il Museo Guttuso di Bagheria. Tutto ciò grazie a un lavoro di squadra tra istituzioni e privati, coordinato da CoopCulture. “Grazie al biglietto unico riusciamo a promuovere molto meglio la città, e attraverso il portale dedicato ai turisti possiamo fornire informazioni chiare ai visitatori”, ha detto l’Assessore al Turismo Alessandro Anello”. “Tutto ciò – ha aggiunto – grazie a una importante sinergia tra istituzioni. Con il biglietto unico rendiamo Palermo più simile alle grandi città d’Europa. Metteremo a frutto più siti, in una città come la nostra che ha tra i patrimoni culturali più importanti”. Ha poi preso la parola il sindaco di Palermo, Roberto Lagalla. “Il biglietto unico è uno dei servizi che viene reso al turista per facilitare il suo rapporto con la città, ma per mettere anche a sistema tutte le opportunità che la città offre e che sono rimaste purtroppo disancorate, frazionate”, ha detto Lagalla.

“Però voglio menzionare i dati che riguardano l’incremento turistico di Palermo, che a fronte di una media nazionale del 12,6% ha un incremento del 15,8% e soprattutto un incremento di visitatori stranieri del 4,2% oltre la media nazionale. Ciò ci conferma che Palermo sta diventando una meta attrattiva”, ha aggiunto.

Il pomeriggio negli spazi della Sicilia è poi proseguito con un talk sugli itinerari turistico culturali della Regione a cui hanno partecipato il sindaco Lagalla, l’assessore al Turismo Anello, l’assessore alla Cultura Pietro Cannella, il dirigente dell’ufficio Eventi Gaspare Simeti, e il sindaco di Cefalù, Daniele Salvatore Tumminello. “Palermo non è solo Palermo, ma è la proposta complessiva di un circuito, quello arabo normanno, e più in generale di un circuito storico naturalistico della Sicilia occidentale. Palermo è una città che ha tanti problemi, ma c’è la volontà di risolverli. E questo è lo spirito con cui siamo qui oggi. Siamo orgogliosi dell’afflusso turistico ricevuto. L’obiettivo che vogliamo raggiungere è riuscire a destagionalizzare il turismo e portare turismo di qualità”, ha detto il sindaco Lagalla.

Ha poi preso la parola il direttore ufficio Eventi di Palermo, Gaspare Simeti. “L’amministrazione mi ha dato il privilegio di occuparmi del festino di Santa Rosalia. Il direttore artistico Marco Balich ha compreso perfettamente quale era lo spirito con cui rappresentare il festino. E’ stato bravissimo a non cambiare ciò che è il sentimento della celebrazione. E’ stato sul territorio tanti mesi, per cercare di capire cosa è il festino per la città. E ha coinvolto le maestranze e le aziende locali, riuscendo nell’intento di internazionalizzare il festino”, ha detto Simeti. Il festino, che lo scorso anno ha ottenuto il premio internazionale Beaworld 2024, e che ha visto la partecipazione di oltre 400 mila visitatori, “Sarà il fiore all’occhiello del 2025. Ma ci saranno anche tanti altri eventi. Come il concerto di Radio Italia, da poco annunciato”, ha concluso.

– foto xp9 Italpress –

(ITALPRESS).