Province: si torna al voto il 27 aprile

La scelta è già stata fatta e oggi pomeriggio il segretario regionale di Forza Italia, Marcello Caruso, la comunicherà agli alleati riuniti per un vertice di maggioranza: le elezioni per le ex Province saranno il 27 aprile.

Chi avrà diritto al voto?

Al voto andranno solo sindaci e consiglieri comunali non gli assessori che essendo stati nominati dai primi cittadini non hanno diritto in quanto non eletti dagli elettori direttamente.

Si tratta del fallimento del centro destra siciliano che voleva reintrodurre l’elezione diretta

Scatta dunque la macchina delle elezioni di secondo livello, quelle che a tutti i costi Renato Schifani e la la maggior parte dei partiti del centrodestra volevano evitare.

Nella sede della Regione di via Magliocco, a Palermo, oggi pomeriggio si riuniranno segretari e capigruppo dei partiti della maggioranza. Sul tavolo c’è soprattutto il dossier delle ex Province, dopo il fallimento del tentativo di reintrodurre l’elezione diretta.