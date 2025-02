Meteo, Provincia di Trapani ancora in allerta arancione per piogge e temporali

E’ stato diramato un nuovo avviso regionale della Protezione Civile, con validità fino alle ore 24 di domenica 9 febbraio. Ancora un’allerta meteo in virtù delle condizioni di maltempo previste con piogge diffuse e temporali, che colloca la Provincia di Trapani in fascia arancione. L’avviso prevede, dalle prime ore di oggi, precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale. I sindaci dovranno diramare il pericolo temporalesco e indicare ai cittadini quali comportamenti tenere soprattutto in strada.