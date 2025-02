“A Marsala costante inefficienza del trasporto disabili, famiglie esasperate”

L’MpA continua a denunciare, ancora una volta, la costante inefficienza del servizio traporti per i cittadini con disabilità sul territorio marsalese. Il disservizio continua a ripetersi a causa dei guasti ai mezzi e i ragazzi vengono trasportati su veicoli non idonei, risoluzione che invece di limitare il disagio ne aumenta le difficoltà. Era stata stipulata da parte del Comune una convenzione con un’associazione, la quale fungeva da supporto nel momento in cui sarebbero state presenti problematiche del genere, ma tale accordo è scaduto il 31 dicembre 2024 e non più rinnovato.

“Ci troviamo quindi sempre al punto di partenza: disagi per coloro che devono recarsi nei centri adatti alle terapie da effettuare, o per andare nei centri socio-ricreativi. Famiglie ed utenti si ritrovano ancora una volta costretti a subire i disservizi del trasporto con tutte le conseguenze che ne derivano – afferma la responsabile per i servizi sociali dell’MpA provinciale, Rossella De Vita -. La mancanza di regolarità comporta ricadute importanti nell’accesso al diritto alla salute e alla socialità. È ora che chi di competenza si faccia carico, una volta per tutte, di tali criticità pesanti, subite dagli utenti più fragili. La discontinuità del servizio ha portato ormai all’esasperazione delle famiglie e dei ragazzi con disabilità, stanchi di essere considerati non prioritari. Si spera, perché ormai rimane solo la speranza, che vengano prese soluzioni idonee, volte ad attenuare i continui disagi purtroppo assidui”.