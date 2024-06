Trasporto disabili, niente soluzione ai disservizi nel comune di Marsala

I disservizi inerenti ai trasporti a Marsala per i diversamente abili continuano a ripetersi in modo assiduo, negando loro la possibilità di recarsi presso i centri dedicati per le terapie di riabilitazione. Una situazione che permane, nonostante le svariate sollecitazioni da parte del gruppo MPA e per la quale non si riesce ancora a trovare, da parte dell’Amministrazione comunale, una soluzione concreta e duratura. “Il diritto al trasporto per eseguire le terapie dovute e per le attività socio ricreative, per essi fondamentali, deve essere garantito senza alcuna esitazione. Ancora una volta l’MPA continuerà questa battaglia per la tutela dei bisogni dei cittadini più deboli e per i quali non sono ammessi impegni non mantenuti”, afferma la responsabile dei servizi sociali del partito degli autonomisti, Rossella De Vita.