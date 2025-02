Da Castelvetrano a Castellammare, tutto pronto per il Carnevale 2025

Le città trapanesi si preparano al Carnevale che quest’anno cade la prima settimana di marzo. Fervono i preparativi per la storica manifestazione del Carnevale di Petrosino. Torna anche quest’anno la tradizionale sfilata dei carri allegorici e dei gruppi in maschera per le strade della città e il divertimento per grandi e bambini. I Cantieri sono aperti già dal mese di novembre e diverse decine di volontari sono al lavoro per l’ideazione e la costruzione dei carri allegorici, vere e proprie opere d’arte in cartapesta. Saranno 5 quest’anno i carri che animeranno il Carnevale petrosileno con le loro allegorie mobili frutto della passione dei carristi e della straordinaria competenza ormai acquisita negli anni. Oltre ai carri allegorici ad animare i festeggiamenti anche la “Via del Gusto e dei Sapori”, che offrirà la possibilità di assaporare le tipicità locali e il Luna Park per grandi e piccoli con giostre presenti per tutto il corso della manifestazione. Non mancherà, inoltre, anche quest’anno, uno specifico spazio per il Carnevale dei bambini. Diversi gli eventi che si svolgeranno dall’1 al 4 marzo con una speciale sorpresa musicale lunedì 2 marzo per rendere ancora più straordinario il Carnevale 2025.

Salemi e Vita: due comuni uniti nel divertimento

Salemi e Vita unite nell’allegria del Carnevale 2025 con il ritorno dei carri allegorici. Previste due sfilate: sabato 1 marzo per le strade di Vita e domenica 2 marzo per quelle di Salemi, dalle 16 alle 23. Il Carnevale 2025 è stato voluto dalle amministrazioni comunali delle due città attraverso i rispettivi assessorati al Turismo e vedrà la partecipazione delle associazioni H700, Giovani di Salemi, Liberty24 e Vita d’amuri. Protagonisti della due giorni, oltre ai carri allegorici sul tema Disney, i Giardinieri, antica maschera salemitana. A Vita la partenza e l’arrivo sono previsti in piazza Pirandello. Questo l’itinerario che sarà percorso dai carri: via Pirandello, viale Valle del Belice, via Tomasi di Lampedusa, prolungamento viale Valle del Belice, viale Europa e via Giovanni Verga. A Salemi, invece, la sfilata dei carri partirà da contrada Gessi e proseguirà per le vie Alberto Favara, San Leonardo-Cappuccini, Piersanti Mattarella, Aldo Moro e Carlo Alberto Dalla Chiesa. Tappa finale piazza XV Gennaio, al Centro Kim.

Nella città del mare, tornano dopo anni le sfilate dei carri

Dopo anni di stasi, per Carnevale a Castellammare del Golfo tornano le sfilate di carri allegorici. Già pronto il programma dal 2 al 4 marzo, che prevede due giornate di sfilate dei carri e altri momenti di animazione. L’associazione “Sicilia smile” è già al lavoro da settimane per realizzare i carri allegorici che riprendono temi dei cartoni animati -come i Flinstones – e noti film di pirati. I carri saranno accompagnati da più gruppi con danze e spettacoli ed è prevista anche la collaborazione delle scuole che parteciperanno con gli studenti in maschera. L’amministrazione comunale guidata dal sindaco Giuseppe Fausto ha previsto la sfilata dei carri allegorici per domenica 2 marzo e martedì 4 marzo, nel percorso che, alle ore 15.30, partirà da via Segesta per poi percorrere via Vasile e animare via Crispi, fino al centrale corso Garibaldi.

Carnevale a Valderice

Anche Valderice si prepara alla 30ª edizione del Carnevale. Dal 23 febbraio al 2 marzo per le strade principali della città ci sarà la parata dei carri allegorici con iniziative correlate dedicate allo street food e al divertimento.

Dopo otto anni a Castelvetrano è festa

Dopo otto anni, torna a Castelvetrano l’antica tradizione del Carnevale castelvetranese. Quest’anno, il nostro Carnevale si arricchisce di eventi e colori, riportando in vita in nostri amati “Nannu e la Nanna”, la lettura del testamento e la tanto attesa “abbruciatina” in piazza. Per la prima volta, potremo ammirare sei splendidi carri in carta pesta, accompagnati da tanta musica e divertimento. Il Carnevale avrà inizio il Giovedì 27 febbraio 2025 con il “Giovedì Grasso”. La giornata si aprirà alle ore 9.00 con la sfilata in maschera delle scolaresche della nostra Città e dei carri allegorici, che partiranno da Viale Roma. Durante la mattinata, si svolgerà anche la presentazione del carro di “lu Nannu e la Nanna”, con una spiegazione del significato storico ed allegorico destinata agli studenti. Alle ore 10.30, in piazza Carlo d’Aragona, assisteremo a performance artistiche preparate dai nostri istituti scolastici. Infine, alle ore 16., il Carnevale dei Bambini prenderà vita presso il Circolo della Gioventù. Il sabato 1° marzo sarà dedicato nuovamente ai più piccoli con il Carnevale dei Bambini al Circolo della Gioventù alle ore 16. Alle ore 19 i carri allegorici dei Cartoni animati arriveranno in piazza, a cura del Nucleo Operativo Emergenze. La serata si concluderà alle ore 22 con “La vida es un Carnaval”, un evento di musica e balli nel Sistema delle Piazze, organizzato dal Cafè d’Aragona e Cusà.

Domenica 2 marzo, il Carnevale dei Bambini riprenderà sempre presso il Circolo della Gioventù alle ore 16. Seguirà alle ore 16.30 la sfilata dei carri allegorici e del Carro “Lu Nannu e la Nanna”, che partirà da P.za Dante per attraversare le vie del centro, fino a giungere in piazza Matteotti. Alle ore 20.00, nel Sistema delle Piazze, ci sarà musica e balli a cura delle scuole di danza della Città. Infine, il Martedì 4 marzo 2025, si svolgerà l’ultimo giorno di festeggiamenti, sempre con il Carnevale dei Bambini alle ore 16.00. Alle ore 16.30, ci sarà una nuova sfilata dei carri allegorici, che seguirà lo stesso percorso del giorno precedente. Alle ore 20.00, nel Sistema delle Piazze, si terrà la fase finale con esibizioni delle scolaresche, la premiazione del gruppo mascherato più bello e della performance più originale. Concluderemo in grande stile con la lettura del tradizionale “Testamento di lu Nannu” e l’“abbruciatina” di “li Nanni”, seguita da una serata di musica e balli.