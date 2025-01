Cresce l’attesa per il Carnevale di Petrosino. Prevista la”Via del Gusto e dei Sapori”

Dall’1 al 4 marzo quattro giorni di puro divertimento con il Carnevale di Petrosino 2025.

Fervono i preparativi per la storica manifestazione del Carnevale di Petrosino. Torna anche quest’anno la tradizionale sfilata dei carri allegorici e dei gruppi in maschera per le strade della città e il divertimento per grandi e bambini. I Cantieri sono aperti già dal mese di novembre e diverse decine di volontari sono al lavoro per l’ideazione e la costruzione dei carri allegorici, vere e proprie opere d’arte in cartapesta.

Il numero dei carri e la “Via del Gusto e dei Sapori”

Saranno 5 quest’anno i carri che animeranno il Carnevale petrosileno con le loro allegorie mobili frutto della passione dei carristi e della straordinaria competenza ormai acquisita negli anni. Oltre ai carri allegorici ad animare i festeggiamenti anche la “Via del Gusto e dei Sapori”, che offrirà la possibilità di assaporare le tipicità locali e il Luna Park per grandi e piccoli con giostre presenti per tutto il corso della manifestazione.

Lo spazio per i bambini e gli altri eventi

Non mancherà, inoltre, anche quest’anno, uno specifico spazio per il Carnevale dei bambini. Diversi gli eventi che si svolgeranno dall’1 al 4 marzo con una speciale sorpresa musicale lunedì 2 marzo per rendere ancora più straordinario il Carnevale 2025.

Il programma dettagliato sarà presentato nei prossimi giorni. Giacomo Anastasi sindaco di Petrosino: “Il Carnevale di Petrosino ritorna nel 2025 in una nuova edizione ancora più ricca e partecipata. Cinque i gruppi che stanno lavorando da mesi alla costruzione dei carri allegorici, delle maschere e delle coreografie. Oltre alle sfilate per le vie cittadine, ci sarà la strada del gusto e dei sapori, uno straordinario luna Park, lo spazio bimbi al Centro Polivalente e una speciale sorpresa musicale il 2 marzo. Tanto entusiasmo per il Carnevale più bello e divertente della provincia di Trapani“