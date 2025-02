“Una Compagnia di Pazzi” in scena all’Impero di Marsala per la rassegna ‘Lo Stagnone…’

Una storia ricca di sentimento, condita da momenti esilaranti, dove ridere senza dimenticare il cuore. Sono questi gli ingredienti di: “Una Compagnia di Pazzi”, commedia scritta e diretta da Antonio Grosso che andrà in scena domenica 9 febbraio alle ore 18 al Teatro Impero all’interno della “XVII Rassegna Lo Stagnone scene di uno spettacolo”, ideata e realizzata dalla Compagnia teatrale “Sipario” diretta da Vito Scarpitta.

Questa la trama: “È una fredda alba del 1945 nel nosocomio campano che ospita tre persone ricoverate: Umberto, taciturno e sempre arrabbiato, faceva il cantante ma è stato rinchiuso dal regime, considerato troppo legato agli ambienti comunisti; Federico, un uomo di sessant’anni molto taciturno e rinchiuso lì perché omicida di un gerarca fascista; Benni, un ragazzo abbandonato dalla nascita che vive passando da un manicomio all’altro. – spiegano gli organizzatori –. Condividono il manicomio due infermieri, rimasti lì, fuori dal mondo, mentre tutto intorno infuria la seconda guerra mondiale. In quell’oasi di pazzi, la vita scorre tranquilla, tra chi immagina di stare in un luogo diverso e chi, invece, con buon senso, cerca di far convivere le varie pazzie esternate dai pazienti. Una settimana al mese arriva in manicomio anche il direttore che nasconde un segreto: una cassaforte così interessante che gli stessi pazzi decidono di approfittarne appropriandosi del ricco tesoro nascosto dall’uomo, decisi a fuggire da quel luogo di prigionia per rifugiarsi in un paese che li accolga da uomini liberi e ricchi. Ed è il “paese dei pazzi”, che somiglia tanto al nostro, con le sue contraddizioni, con la voglia di vivere e desiderare una vita libera, senza alcuna restrizione, come quella che ci è data dalla società, quest’ultima sempre pronta a giudicare, meno ad accogliere”.

Valore aggiunto dello spettacolo è certamente la musica e il gioco luci di Luigi Ascione. In scena, oltre ad Antonio Grosso: Antonello Pascale, Rocco Piciulo, Gioele Rotini, Gaspare Di Stefano e Natale Russo. Info e prevendita presso l’agenzia I viaggi dello Stagnone via dei Mille e la Tabaccheria Fischietti vi G. Garibaldi, o anche on line al link: http://www.liveticket.it/evento.aspx?Id=521334