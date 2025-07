Provincia: nominati Commissioni e gruppi consiliari

Un nuovo assetto amministrativo prende forma al Libero Consorzio Comunale di Trapani. Il presidente Salvatore Quinci, sindaco di Mazara del Vallo, ha ufficializzato la composizione della squadra politico-amministrativa che lo affiancherà nei prossimi mesi, puntando sulla sinergia tra istituzioni e territori. In un quadro politico in cui il centrodestra mantiene la maggioranza numerica in Aula – con otto consiglieri su dodici – ma resta all’opposizione, Quinci ha attribuito deleghe ai quattro consiglieri eletti con la coalizione civica e di centrosinistra che lo ha sostenuto, definendole «dinamiche», ovvero suscettibili di modifiche in caso di nuovi equilibri politici, che per ora non sembrano profilarsi. La nomina più significativa è quella di Ernesto Raccagna, esponente del Partito Democratico e primo degli eletti al Consiglio provinciale, designato vicepresidente del Libero Consorzio.

Come avevamo detto giorni fa, a lui sono state affidate le deleghe a Politiche giovanili, Cultura, Pubblica Istruzione e Sport. Le deleghe agli altri consiglieri della maggioranza Quinci: Francesco Foggia: Welfare, Politiche sociali e dell’Inclusione, Turismo, Salute. Giovanni Iacono Fullone: Edilizia scolastica, Controllo del Territorio e la futura Polizia Provinciale. Iacono Fullone, va ricordato, ha patteggiato una condanna a un anno e nove mesi per corruzione nell’ambito dell’inchiesta “Aspide”, vicenda che aveva portato alla sua temporanea sospensione da consigliere comunale a Mazara del Vallo. Laura Barone: Lavori pubblici, Infrastrutture, Patrimonio e Protezione Civile.

Nell’ultimo consiglio provinciale, sono state invece definite le commissioni consiliari, con la nomina dei rispettivi presidenti e vicepresidenti. Questo il quadro completo: Prima Commissione – Affari Generali Presidente Vito Milazzo, vicepresidente Francesco Foggia, componenti: Giovanni Iacono Fullone, Saverio Messana, Walter Alagna, Maurizio Miceli. Seconda Commissione – Lavori Pubblici Presidente Alberto Mazzeo, vicepresidente Laura Barone, componenti: Francesco Foggia, Enzo Sturiano, Alessia Rizzo, Maurizio Miceli. Terza Commissione – Servizi Sociali Presidente Giusy Corbo, vicepresidente Walter Alagna, componenti: Ernesto Raccagna, Laura Barone, Alberto Mazzeo, Vito Milazzo. Quarta Commissione – Attività Produttive Presidente Alessia Rizzo, vicepresidente Enzo Sturiano, componenti: Ernesto Raccagna, Giovanni Iacono Fullone, Saverio Messana, Giusy Corbo. Infine, la composizione dei gruppi consiliari è coerente con la geografia politica del nuovo Consiglio Fratelli d’Italia: capogruppo Giusy Corbo, vice Maurizio Miceli. Democrazia Cristiana: capogruppo Walter Alagna, vice Alessia Rizzo. Forza Italia: capogruppo Enzo Sturiano, vice Vito Milazzo. Lega: capogruppo Alberto Mazzeo, vice Saverio Messana. Coalizione civica-Quinci: capogruppo Francesco Foggia, vice Laura Barone; componenti: Ernesto Raccagna, Giovanni Iacono Fullone.