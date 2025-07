Beach Soccer a San Vito: trionfa Marsala nel femminile

La spiaggia di San Vito Lo Capo ha ospitato la tappa inaugurale del Campionato Regionale di Beach Soccer di Serie B “Sabbie di Sicilia”, regalando tre giorni intensi di sport e spettacolo. L’evento, promosso dalla LND Sicilia e dall’ASD I Soci, ha acceso i riflettori su una delle località balneari più amate dell’Isola, con il beach soccer protagonista assoluto. Nel torneo femminile, il Marsala ha subito lasciato il segno con una netta vittoria per 7-2 contro il Mistral Carini Service. Le azzurre si sono imposte grazie ai gol di Musumeci (2), Pipitone, Pisciotta (2), Di Napoli e Caporelli, mostrando compattezza e tecnica. Per il Carini, a segno Cracchiolo e Spina. Nel maschile, vittoria sul filo di lana per lo Sport Palermo contro il Red Madonie Castellana, mentre la sfida per il terzo posto tra Accademia Trapani e Sporting Alcamo si è decisa ai rigori e conclusasi 7-6 dopo i rigori (2-2 nei tempi regolamentari). Con entusiasmo e partecipazione, San Vito ha inaugurato nel migliore dei modi l’edizione 2025. Il circuito ora si sposta alla Plaia di Catania, cuore storico del beach soccer siciliano. Per il Marsala migliore in campo Claudia Musumeci.