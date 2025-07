Il 26 luglio Mazara del Vallo ospita il TEN Summer Experience. All’interno della manifestazione anche la cantante Rose Villain. Da Radio Gotham a Radio Vega, sono tre gli album in studio per la popstar che si è fatta conoscere al grande pubblico al Festival di Sanremo prima con Click boom! e poi con Fuorilegge. I biglietti per il concerto QUI. All’interno del Festival in corso Diaz n. 8, anche il dj set dell’attore Marco Bocci (ticket)