Schifani il marziano

Noi non siamo perfettamente a conoscenza, tuttavia riteniamo che anche nel mondo dell’alta burocrazia pubblica, chi sbaglia debba pagare. E siamo altresì consapevoli che anche se non le conosciamo ci saranno delle norme che regolano per legge questa materia. Dopo aver dato la colpa a chi c’era prima (un classico), all’opposizione che non capisce (un altro classico), alla gente che talvolta ha molte pretese (non è un classico, perchè poi il popolo vota…), i politici di governo passano a dare la colpa dei loro mancati risultati alla burocrazia. Ne abbiamo sentite di tutti i colori, dagli impiegati fannulloni, ai dirigenti irresponsabili e via così accusando.

Tanti anni fa un politico marsalese nostro conoscente, andava accusando un dirigente comunale di mettergli i bastoni tra le ruote. Erano quelle del carro funebre, perché il poveretto che era da un poco di tempo andato in pensione, era già defunto. Il ragionamento ci è venuto naturale quando abbiamo letto che il presidente della Regione Sicilia Renato Schifani ha attaccato, in una intervista concessa all’edizione regionale de la “Repubblica”, i colletti bianchi dell’amministrazione siciliana: “I tempi delle mie indicazioni a volte si perdono nella sciatteria, mi sento un marziano”. Ora come a noi che non siamo esperti in materia, ci verrebbe da chiedere al Governatore che malanni accusano i marziani visto che lui li conosce. Ma proseguiamo dato che adesso abbiamo i colpevoli certi. In Sicilia in alcune importanti realtà territoriali manca l’acqua: colpevoli i burocrati regionali che chiudono i rubinetti per fare un dispetto al presidente della Regione.

Le strade, i ponti e in genere i trasporti sono da terzo mondo? La colpa è degli impiegati della regione che nottetempo, armati di piccone, distruggono l’asfalto e poi di mattina si adoperano per creare ostruzionismo e non riparare le buche. E che dire della sanità? Sono i medici pubblici che non visitano i pazienti negli ospedali lasciandoli ore e giorni in attesa per calamitare le responsabilità verso Marte…dove ormai sappiamo che alloggia il presidente Schifani. Siamo siciliani e stiamo bene nella nostra terra (per quanto…), ma da universalisti convinti ci chiediamo: ma nelle altre regioni del Paese come stanno gli impiegati pubblici che non hanno per presidente Renato Schifani? Chi boicottano? Ma forse i governatori sono tutti uguali e allora…